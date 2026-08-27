中国军方通报，创立20年的北京香山论坛将于9月中举行。

中国国防部发言人张晓刚星期四（8月27日）在例行记者会上宣布，第十三届北京香山论坛将于9月15日至17日在北京国际会议中心举办。

据介绍，本届论坛主题为“凝聚稳定共识 同促安全治理”，将安排四场全体会议，围绕国际秩序与战略稳定、局部冲突困境与解决之道、亚太安全稳定与风险挑战、发展中国家作用与愿景等议题进行探讨。

当局将组织八场平行分组会议，涵盖大国关系与战略稳定、应对安全挑战的亚洲方式、海上通道安全与海上安全治理、新兴技术军事应用的风险与管控，以及太空安全治理走向等热点议题。论坛期间，还将并行举办第四届中非和平安全论坛。

张晓刚在会上称，今年正值北京香山论坛创立20周年，论坛始终秉持平等、开放、包容、互鉴精神，从二轨防务智库交流活动成长为官方学术结合的国际安全防务对话重要平台，为推进全球安全治理、推动构建人类命运共同体，凝聚共识、深化互信、促进合作。

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当局也将诚邀各国防务部门和军队领导、国际组织代表、知名专家学者与会，共襄二十周年之约，共谋安全治理之策。

香山论坛5月7日至9日在北京举行先导会，以“全球安全治理：挑战与出路”为主题，邀请30余个国家和国际组织的120余名防务官员、专家学者及媒体代表参会。

去年香山论坛9月17日至19日在北京举行，中国防长董军出席并发表主旨演讲。美方派出驻华大使馆的国防武官与会，层级较2024年低，当时负责中国事务的美国国防部副助理部长蔡斯（Michael Chase）获派参会。