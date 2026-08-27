在中国外长王毅敦促妥善管控分歧，为中美两国高层交往排除干扰后，中国外交部星期四（8月27日）说，中美双方就年内元首互动安排保持着沟通。

中国外交部发言人林剑星期四（8月27日）在例行记者会上，针对中美高层互动相关问题的提问，做出上述回应。

中美元首预计下月再次会晤，而美国据报考虑以中国制造业产能过剩为由，对中国商品加征7.5%的关税。

针对上述关税报道，中国商务部星期四批评美国以产能过剩为由，对包括中国在内的16个经济体发起301调查，将经贸问题政治化，是典型的单边主义、保护主义行为，中方对此坚决反对。

中国商务部新闻发言人黄玲在新闻发布会上说：“我们将继续密切关注并全面评估美方后续举措，并保留采取一切必要措施的权利。”

王毅星期三（26日）在北京会见美国驻华大使庞德伟时说，双方正在推动构建中美建设性战略稳定关系。

王毅也说，中美关系仍面临各种风险挑战。双方应聚焦积极议程，妥善管控分歧，为两国高层交往排除干扰、克服障碍，推动中美关系朝着稳定、健康、可持续的方向发展。

庞德伟则在社交平台X（前称推特）写道，本周与王毅、中国副外长马朝旭等官员，就中国国家主席习近平前往华盛顿进行国事回访的准备工作，进行了富有成效的讨论。