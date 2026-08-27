台湾立法院三读通过在野党版本的无人机预算案，六年将编列2400亿元（新台币，下同，96亿新元）。

综合公视新闻网和中时新闻网等台媒报道，台湾立法院星期四（8月27日）加开院会处理无人机条例草案，朝野上午协商后，国民党（蓝）和民众党（白）下午在掌握人数优势下，三读通过国民党版的无人机预算案，以六年为期，每年编列400亿元，总额2400亿元，必要时可增编，同时也民众党主张的“国家无人载具产业发展战略特别委员会”、可信任供应链、促进出口等内容。

台湾行政院日前提出的以五年为期，编列2100亿元版本未获在野党支持，后者对预算编列方式及规模等存在分歧。

台立法院星期三（8月26日）再召开朝野协商未果，最终是在野党以人员优势敲定上述预算案。不过，国民党也作出让步，由经济部、国防部作为双主管机关。

上述版本的无人机预算案也纳入行政院提出的三项装备，明定国防部应依作战需求及科技发展，采购滨海监侦型无人机、滨海攻击型无人机、小型自杀无人艇等。

三读内容列入的“国家无人载具产业发展战略特别委员会”由行政院设置，每半年至少召开会议一次，审议无人载具产业发展纲领及重大政策事项。委员15至19人，由行政院副院长兼任主委，委员包括相关机关首长及立院各党团推荐的学者专家。