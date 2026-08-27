尼泊尔与中国西藏边境发生泥石流灾害，造成重大人员伤亡，上千人失踪。各国专家普遍认为，灾害由尼泊尔一侧冰川崩塌引发，冰体从数千米高处坠落至山谷，裹挟大量泥沙、岩石等重物，最终形成强大洪流。

一场源自喜马拉雅山脉高处，由泥石、水和冰组成的巨大洪流，星期三（8月26日）席卷尼泊尔和西藏交界处的山谷，造成毁灭性破坏。在西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸，巨大的洪流突然涌入，瞬间吞没建筑物。洪流重创吉隆口岸后，向位于尼泊尔境内的下游推进，沿途冲毁村庄、桥梁。

印度锡金大学工程地质学专家古普塔（Vikram Gupta）根据行星实验室（Planet Labs）卫星影像确认，事发地冰川有相当大一部分发生崩塌，引发灾害。崩塌过程中可能裹挟了大量岩石和沉积物。

中国自然资源航空物探遥感中心地质灾害调查监测中心主任郭兆成也认为，冰崩是造成灾难的主要原因。新华社引述郭兆成说，高位冰崩垮落，高速运动中铲刮了沟道里的冰碛物，形成高速碎屑流并演变为泥石流。

目前尚不确定冰川崩塌的原因。但联合国秘书长古特雷斯2023年曾指出，尼泊尔在短短30多年间已失去近三分之一的冰，当地冰川在此前10年中的融化速度，比前一个10年快了65%。

加拿大卡尔加里大学地质学家舒加尔（Daniel Shugar）认为，当地建造工程可能是一个诱发因素，气候变化则是下来须研究的问题。

新加坡南洋理工大学国立教育学院气候变化研究学者王靖宇博士告诉《联合早报》，泥石流通常和短时间出现强降雨有关，此次虽然没有强降雨，但温度较高，这可能是高海拔冰川断裂并落下的原因。

他认为，冰崩和极端气候紧密相关，“异常增温极有可能加速冰川融化，造成冰川整体结构变得更加脆弱”。

王靖宇指出，近年高海拔、地形复杂地区发生多起灾害显示，在气候变化下，仅靠降雨监测已不足以支撑有效预警，须要将冰川动态监测纳入早期预警体系。

西藏吉隆口岸去年7月也遭遇泥石流，造成17名中方人员失联。

尼中合作协会主席波德尔（Prem Sagar Poudel）受访时说，当前科学技术无法可靠预测大规模冰崩的具体时间，未来预防重点应该是迅速探测到灾害发生，并立即发布预警。

他说：“喜马拉雅山地灾害的发生速度，可能快于传统行政信息传递速度，这是最值得汲取教训的地方。”

波德尔也说，尽管尼中两国建立了减灾、监测等机制，但比较分散，应建立实时连接的永久性跨境自然灾害风险管理体系。

王靖宇则指出，全球现有预警体系基本是“各管一摊”，这场灾难不仅暴露了尼中两国预警协调问题，也反映出全世界在面对气候变化带来的新型灾害时，可能出现的短板。