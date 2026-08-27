尼泊尔与中国西藏交界的喜马拉雅山区发生灾难性山洪和泥石流，高速洪流裹挟冰雪、巨石与泥沙冲向下游，冲毁村庄、道路、桥梁及水电设施。中尼两地至少362人遇难、逾1400人失联，包括九名新加坡人及大批外国游客和朝圣者。

这场被专家形容为“宛如内陆海啸”的灾难，发生在尼泊尔当地时间星期三（8月26日）早上8时30分，灾情波及尼泊尔北部及西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸。

吉隆口岸是中尼重要陆路通道，也是印度等国朝圣者前往西藏冈仁波齐一带的重要通道。尼泊尔拉苏瓦县是重灾区之一；在西藏一侧，吉隆口岸部分建筑遭泥石流淹埋，通往口岸的道路、通信和电力一度中断。

灾难中的遇难与失联人员还在核实中。法新社报道，截至星期四（27日）晚，至少有362人遇难，359人在尼泊尔，三人在西藏边境口岸。尼泊尔方面也通报，共有910人失联，至少超过500人为外国人，来自印度、美国、马来西亚等约30个国家，包括九名新加坡人。

中国官方则通报，西藏吉隆也有558人失联，其中260人为外籍人士。中国外交部说，尼泊尔灾区有近百名中国公民失联，中方在核实情况。

黄循财总理星期四在脸书发文，对洪灾造成的人员伤亡和破坏深感难过，并向罹难者家属及受灾者表达慰问。他说，外交部正与尼泊尔和中国当局保持密切联系，为受影响的新加坡公民提供领事援助，并与他们的亲人保持联系，希望失联者平安归来。

新华社报道，受中共总书记习近平委托，中共政治局常委、国务院总理李强星期四下午抵达西藏吉隆县吉隆镇受灾区域，指导抢险救灾，看望救援人员和受灾群众。尼泊尔总理巴伦德拉·沙阿星期四上午也前往重灾区努瓦果德县比杜尔视察。

中国启动国家二级救灾应急响应，解放军和武警投入救援。西部战区联指中心说，截至星期四中午，累计出动500余人、四架直升机和多架次无人机，开展道路疏通、人员搜救和群众转移等；西部战区指导组搭乘运-20运输机抵达高原机场，加强指挥。尼泊尔方面有80座桥梁和长达40公里的公路受损，救援人员难以深入灾区，主要靠直升机搜救并向城镇和山谷投放物资。

搜救工作面临艰巨挑战，除了山区地形复杂、部分地区通信中断，洪灾现场形成的湖泊水位也在上升。尼泊尔方面警告存在溃决风险，呼吁居民和救援人员远离河岸。中国水利部门也说，尼泊尔错坚河汇入普热普强藏布的交汇处附近出现明显堰塞湖。受持续降雨影响，截至星期四上午湖水估算达200万立方米，已处于漫溢状态；未来三天预计仍有约300万立方米水进入湖内，溃泄风险高。

路透社根据卫星资料和地震数据报道，喜马拉雅山区冰川下部崩塌后，大量冰体、岩石和泥沙进入河谷，形成高速洪流，沿河道冲向下游。法新社引述澳大利亚乐卓博大学环境历史学家甘布尔形容，泥石流“宛如一场内陆海啸”。35岁的尼泊尔人乔希忆述，他逃离的小镇有九成的人遇难，“成了一个巨大的墓地。剩下的只有沙子和鹅卵石，都浸透了人类的鲜血，染成了红色”。

国际社会纷纷援助尼泊尔，包括美国提供50万美元（约63万新元）并派灾害应对顾问，中国协调紧急物资和现金援助，印度运送近50公吨救灾物资，以及联合国团队与合作伙伴调集救援物资和人员。

新加坡红十字会承诺提供5万新元人道援助。外交部同时提醒在尼泊尔的新加坡公民避开拉苏瓦、努瓦果德、塔丁、廓尔喀和奇特旺等受灾地区，并远离河流、河岸、桥梁和低洼地区。