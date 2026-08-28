中国西藏吉隆口岸发生致命泥石流灾害、造成大量人员伤亡和失联后，中国自然资源部专家组已进入灾区，并将围绕冰崩源区、堰塞湖及下游沟道等展开调查，进一步厘清灾害成因和后续风险。

据央视新闻报道，这场被专家形容为“宛如内陆海啸”的灾难，发生在尼泊尔当地时间星期三（8月26日）上午8时30分左右，灾情波及尼泊尔北部以及西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸。目前，中尼两地已至少392人遇难、超过1400人失联。

灾害发生后，来自自然资源部中国地质调查局和西藏自治区自然资源系统的45名地质灾害应急专业技术人员，于8月27日陆续抵达受灾核心区域。

自然资源部专家工作组根据灾前灾后的高分辨率卫星遥感影像，结合地震报告数据以及现场回传影像，初步判断此次灾害的源头位于尼泊尔境内，在吉隆口岸上游东林藏布河支流郭巴峡曲支沟错坚河上游发生高位冰崩，崩塌后势能巨大，铲刮沟道冰碛物，形成高速碎屑流，沿沟道运动并演变为泥石流，冲击了口岸设施，造成重大人员伤亡。据推算，冰崩碎屑流平均速度超过50米/秒。

据了解，根据救援保障需要，专家工作组已组成冰崩源区、堰塞湖、沟道沿岸及流域周边等四个应急调查组，编制形成应急调查工作方案。

下一步，自然资源部专家工作组将围绕冰崩源区其他冰体致灾风险开展调查，排查冰崩下游沟道及口岸区域成灾范围，对堰塞湖开展调查监测，同时围绕村民安置点、变形斜坡、救援通道和高风险冰湖开展排查，评估对救援安全可能产生的风险，并会同相关部门落实防范措施。