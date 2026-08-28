尼泊尔与中国西藏交界的喜马拉雅山区星期三（8月26日）上午发生灾难性山洪和泥石流，中尼两地至少362人遇难、逾1400人失联，包括大批外国游客和朝圣者。俄罗斯总统普京星期四（27日）分别向中国国家主席习近平、尼泊尔总统鲍德尔和总理沙阿致慰问电。

这场被专家形容为“宛如内陆海啸”的灾难，发生在尼泊尔当地时间星期三早上8时30分，灾情波及尼泊尔北部及西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸，高速洪流裹挟冰雪、巨石与泥沙冲向下游，冲毁村庄、道路、桥梁及水电设施。

吉隆口岸是中尼重要陆路通道，也是印度等国朝圣者前往西藏冈仁波齐一带的重要通道。尼泊尔拉苏瓦县是重灾区之一；在西藏一侧，吉隆口岸部分建筑遭泥石流淹埋，通往口岸的道路、通信和电力一度中断。

灾难中的遇难与失联人员还在核实中。法新社报道，截至星期四晚，至少有362人遇难，359人在尼泊尔，三人在西藏边境口岸。尼泊尔方面也通报，共有910人失联，至少超过500人为外国人，来自印度、美国、马来西亚等约30个国家，包括九名新加坡人。

中国官方则通报，西藏吉隆也有558人失联，其中260人为外籍人士。中国外交部说，尼泊尔灾区有近百名中国公民失联。

新华社报道，受中共总书记习近平委托，国务院总理李强星期四下午抵达西藏吉隆县吉隆镇受灾区域，指导抢险救灾，看望救援人员和受灾群众。尼泊尔总理沙阿（Balendra Shah）星期四上午也前往重灾区努瓦果德县比杜尔视察。

据克里姆林宫官网消息，普京星期四分别向习近平以及鲍德尔（Ram Chandra Paudel）和沙阿致慰问电。

普京在发给习近平的慰问电中表示：“惊悉中国西藏自治区发生泥石流灾害，造成悲剧性伤亡和损失，我谨表达最诚挚的慰问。”

普京向遇难者家属转达慰问，并祝愿所有伤者早日康复。

普京在发给鲍德尔和沙阿的慰问电中表示：“我们与友好的尼泊尔人民感同身受。请向遇难者家属和朋友转达我最诚挚的慰问，并祝愿所有受灾民众早日康复。”