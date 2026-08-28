日本跨党派议员本周访华，与中共中央对外联络部副部长陆慷会面。陆慷表示，希望日本政界能推动当政者依照一个中国原则处理台湾问题。

据中联部官网消息，中共中央对外联络部副部长陆慷星期四（8月27日）上午在北京会见以日本“中道改革联合”宣传委员长、众议员伊佐进一为团长的日本年轻国会议员代表团。

陆慷表示，日本朝野政党国会议员提出访华，希望日本政界有识之士为推动中日关系走上正确轨道作出努力。

他指出，当前中日关系陷入严重困难，症结是清楚的。历史、台湾等重大原则问题事关中日关系政治基础和两国间基本信义。希望日本朝野政党和政界人士激浊扬清，推动日本当政者恪守中日四个政治文件各项原则，真正做到以史为鉴，诚实并切实按照一个中国原则处理台湾问题，以实际行动为中日关系克服困难创造条件。

陆慷还就日方提出的有关问题重申中方立场。

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另据日本共同社报道，由日本在野党“中道改革联合”的广报委员长伊佐进一（Shinichi Isa）等三人组成的跨党派国会议员团星期四在北京与中共中央对外联络部副部长陆慷举行会谈。

伊佐进一在会后对媒体说，陆慷表示，只要日本首相高市早苗不撤回去年11月在国会答辩时的“台湾有事”论，以及对台认识不变，那中方就不会改变对日政策。

这是高市涉台言论导致日中关系恶化以来，日本国会议员团首次访华。除伊佐进一外，自民党籍前日本卫生、劳动和福利部副部长桥本岳（Gaku Hashimoto）、公明党参议员川村雄大（Yudai Kawamura）也一同访华。桥本在行程中途回国，未参加与陆慷的会谈。

上述会谈历时约两个小时。伊佐进一在会上提议，重启日中之间的青年与文化交流。会谈也提及日本人在华被拘、稀土等对日出口许可陷入停滞、中国军队在东海与南中国海活动活跃等议题。

双方一致认为，面对面交换意见有利于营造迈向两国关系正常化的氛围。