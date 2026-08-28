日本多名政要在8月15日二战结束81周年纪念日参拜靖国神社，首相高市早苗供奉祭祀费，引发中国强烈不满。中国国防部星期四（8月27日）批评靖国神社是名副其实的“战犯神社”“军国主义招魂所”，日本政客一再集体“拜鬼”，国际社会对此应高度警惕、坚决遏制。

据中国国防部官网消息，新闻发言人张晓刚在当日举行的国防部例行记者会上批评：“靖国神社是名副其实的‘战犯神社’、军国主义招魂所。”

张晓刚认为，日本政客一再集体“拜鬼”，肆意践踏亚太人民感情，严重亵渎历史正义，也让日本右翼势力复活军国主义执念、对外侵略扩张本性暴露无疑。国际社会对此应高度警惕、坚决遏制。

台湾外交部并未谴责日本政要参拜靖国神社，8月16日仅表示尊重日本社会对历史议题的多元看法，期待各方共同维护区域和平稳定。

张晓刚说：“靖国神社不仅供奉着14名甲级战犯，还有双手沾满台湾同胞鲜血的安藤利吉、乃木希典等战犯。民进党当局媚日恋殖、认贼作父，令人不齿。”

他表示，希望广大台湾民众做堂堂正正的中国人，坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉，积极参与到两岸和平统一的正义事业中来。

另一方面，日本《朝日新闻》8月18日报道，日本国防部计划于2027年实施大规模扩编，新设“防卫基盘局”“国际政策局”“设施政策局”（均为暂定名称）三个部门，还计划为无人潜航器配备远程导弹。日本并与澳大利亚达成在澳境内试射高超声速导弹的协议。

张晓刚就此回应说，众所周知，日本是二战战败国，《波茨坦公告》和日本“和平宪法”等明确禁止日本拥有进攻性武器。近年来，日本加速“再军事化”，明目张胆扩军备武，一系列危险动向与二战前军国主义筹备和发动战争极为相似。

张晓刚表示：“若让一个曾经热衷对外发动侵略战争、不真正反省历史罪责的国家，重新武装成为‘能战’国家，历史悲剧恐将重演。”

他并呼吁国际社会应认清日本右翼势力的危险图谋，坚决遏止日本新型军国主义妄动，坚定守护地区和平稳定。