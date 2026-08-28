为避免民众受西藏吉隆泥石流灾害影响，中国官方宣布，将暂停签发赴西藏自治区日喀则市的电子边境管理区通行证。

中国国家移民管理局星期四（8月27日）发布公告，因尼泊尔一侧星期三（8月26日）上午10时30分许发生大规模泥石流灾害，造成西藏自治区日喀则市吉隆口岸重大人员伤亡、失联。目前吉隆口岸道路、通信中断，仍有可能发生次生灾害，抢险救灾工作正在紧张有序开展。

为防止对前往边境管理区人员生命财产造成危害，影响抢险救灾工作开展，维护边境地区通行秩序，移民管理局决定，自星期五（8月28日）零时起，暂停签发前往西藏自治区日喀则市电子边境管理区通行证。

持有已经签发的前往地包含日喀则市的电子边境管理区通行证人员，暂勿前往上述地区。恢复时间另行发布。

尼泊尔与中国西藏交界的喜马拉雅山区发生灾难性山洪和泥石流，中尼两地至少362人遇难、逾1400人失联， 包括九名新加坡人 及大批外国游客和朝圣者。

这场被专家形容为“宛如内陆海啸”的灾难，发生在尼泊尔当地时间星期三（8月26日）早上8时30分，灾情波及尼泊尔北部及西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸。