被誉为“中华第一舰”的中国第二代国产导弹驱逐舰首舰“哈尔滨舰”（舷号112），星期五（8月28日）上午在青岛一座军港退出现役。

据新华社报道，哈尔滨舰是中国自行研制建造的第二代主战舰艇，是052型导弹驱逐舰首舰。

该舰装备有舰炮、舰空导弹、舰舰导弹等多种武器系统，可搭载两架直升机，具备完整的对空、对海、对潜作战能力，是中国海军水面舰艇作战能力实现重大跨越的标志性装备。

哈尔滨舰1991年8月下水，1994年5月加入人民海军战斗序列。30余年来，哈尔滨舰始终处在军事斗争和重大任务一线，先后完成重大战备演训任务百余项，安全航行40余万海里。

1997年哈尔滨舰出访美洲四国，实现中国海军舰艇首次横跨太平洋、首访美洲大陆的历史性突破。2013年该舰执行第14批护航任务期间，该舰官兵应邀组成方队参加塞舌尔国庆阅兵，开创中国海军徒步方队参加外国国庆阅兵的先河。

入列以来，哈尔滨舰先后出访俄罗斯、美国、澳大利亚等20个国家22个港口，与多国海军举行联合军演17次，接待60多个国家的军队高级将领参观访问，展现了中国海军开放自信的形象。

哈尔滨舰2003年被中央军委授予“海上先锋舰”荣誉称号。

据报道，这艘功勋战舰退役后将作为国防教育基地，靠泊中国海军首任司令员萧劲光的故乡湖南省长沙市，供市民游客参观学习。