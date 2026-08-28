已解散的香港泛民主派政治组织支联会及其三名领袖李卓人、邹幸彤与何俊仁，上星期五（8月21日）被裁定“煽动颠覆国家政权”罪名成立。法院星期五（8月28日）开庭处理各被告求情。

综合香港电台和香港商报报道，香港法院当天上午10时开庭，处理所有涉案被告的求情，预计需时一日。

上述案件上星期五在西九龙法院宣判，但未即时判刑。案中支联会前主席李卓人与前副主席邹幸彤否认指控，另一名前副主席何俊仁则在案件开审前认罪。

根据 《香港国安法》 ，“煽动颠覆国家政权”罪最高可判处10年有期徒刑。

西方多国谴责香港法院对支联会案的裁决，港府则批评外界言论诋毁抹黑。

美国国务院民主、人权和劳工事务助理国务卿巴恩斯在社交平台X发文说，美国谴责香港法院对香港支联会前领袖的有罪裁决，呼吁立即释放他们。

英国外交部说，北京广泛运用国家安全法来惩罚和限制和平表达，损害了1984年《中英联合声明》中中国对香港作出的承诺；法、德则发布联合声明，指和平倡导人权不构成犯罪，要求北京和港府尊重公民权利和自由。

欧洲联盟对外事务部发声明称，这项裁决证明香港言论和集会自由持续恶化，独立公民社会的空间进一步收窄，敦促中国根据一国两制原则和国际法义务，尊重香港享有的高度自治。

港府上星期六（8月22日）回应称，针对外部势力作出毫无事实根据的诋毁抹黑，表示强烈不满和坚决反对，并予以强烈谴责。