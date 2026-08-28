受尼泊尔一则发生的泥石流影响，西藏自治区日喀则市吉隆口岸出现重大人员伤亡。中国官方安排到当地游玩的超500名旅客安全转移，无人滞留。

据中国央视新闻报道，因尼泊尔一侧星期三（8月26日）发生泥石流灾害，造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡、失联。截至星期四（8月27日）上午8时，已造成三人遇难，558人失联。

灾害发生后，西藏日喀则市、县两级迅速启动应急响应，相关部门第一时间组织力量，对计划赴吉隆镇旅行的游客进行耐心劝返；积极争取酒店支持配合，点对点劝说引导已入住游客尽快离店，争取其对抢险救援工作的支持。

报道引述吉隆镇多家酒店消息称，大部分游客已于星期四早晨开始陆续离开吉隆镇。

根据游客的不同行程安排，在文旅等部门协助下，累计555名受影响游客完成疏散转移，目前无滞留游客。

中国国家移民管理局星期四公告，为防止对前往边境管理区人员生命财产造成危害，影响抢险救灾工作开展，维护边境地区通行秩序，移民管理局决定，自星期五（8月28日）零时起，暂停签发前往西藏自治区日喀则市电子边境管理区通行证。

持有已经签发的前往地包含日喀则市的电子边境管理区通行证人员，暂勿前往上述地区。恢复时间另行发布。