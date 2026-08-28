超500名赴日喀则吉隆镇游客已安全转移 无人滞留
因尼泊尔一侧星期三（8月26日）上午10时30分许发生泥石流灾害，造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡、失联。灾害发生以来，中国交通部门迅速组织力量对通往吉隆口岸的受灾路段全力开展抢险保通作业。截至星期四（8月27日）下午18时，受灾路段已抢通800米左右。图为受灾路段上挖掘机、装载机星期五（8月28日）等全力开展清淤保通作业。 （中新社）
受尼泊尔一则发生的泥石流影响，西藏自治区日喀则市吉隆口岸出现重大人员伤亡。中国官方安排到当地游玩的超500名旅客安全转移，无人滞留。
据中国央视新闻报道，因尼泊尔一侧星期三（8月26日）发生泥石流灾害，造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡、失联。截至星期四（8月27日）上午8时，已造成三人遇难，558人失联。
灾害发生后，西藏日喀则市、县两级迅速启动应急响应，相关部门第一时间组织力量，对计划赴吉隆镇旅行的游客进行耐心劝返；积极争取酒店支持配合，点对点劝说引导已入住游客尽快离店，争取其对抢险救援工作的支持。
报道引述吉隆镇多家酒店消息称，大部分游客已于星期四早晨开始陆续离开吉隆镇。
根据游客的不同行程安排，在文旅等部门协助下，累计555名受影响游客完成疏散转移，目前无滞留游客。
中国国家移民管理局星期四公告，为防止对前往边境管理区人员生命财产造成危害，影响抢险救灾工作开展，维护边境地区通行秩序，移民管理局决定，自星期五（8月28日）零时起，暂停签发前往西藏自治区日喀则市电子边境管理区通行证。
持有已经签发的前往地包含日喀则市的电子边境管理区通行证人员，暂勿前往上述地区。恢复时间另行发布。