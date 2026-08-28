台湾立法院长韩国瑜批评行政院长卓荣泰将“不副署”手段武器化，曲解宪政规范、破坏宪政体制。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾立法院星期四（8月27日）举行本会期最后一次院会，并三读通过由在野党提出的无人机采购条例。

条例通过后，卓荣泰特别前往立法院议场向韩国瑜致意。据转述，卓荣泰多次向韩国瑜表示，“很多东西还是无法执行”，不副署是行政权制衡的一种方式；韩国瑜则回应，多数决作出的决议仍应受到尊重。

韩国瑜说，立法院本会期自开议以来，共通过95项重大议案。但近年来行政院针对立法院三读通过的法案采取不副署手段，他认为这已破坏宪政体制，对此深感忧心与遗憾，并呼吁行政院应加强与各党团沟通。

他提到，卓荣泰亲自到立法院，他希望借此相互勉励，并提醒卓荣泰牢记人民赋予的重责，一同维护得来不易的民主宪政成果。

台湾行政院发言人李慧芝则回应，“副署权”是宪法赋予行政院、用以维护宪政秩序的盾牌。卓荣泰上任以来截至8月，已副署201项法律案，仅有八案因行政院认为涉及破坏宪政秩序而未予副署，占同期立法院209项三读法案的3.8%，显示行政院行使副署权相当审慎。

她称，行政院尊重立法院依法行使职权，也期待立法院进入新会期后，同样尊重行政院依宪法行使职权，让行政、立法两院在各自宪政权限内各司其职、彼此尊重。

卓荣泰星期四在行政院院会也表示，希望立法院不要以法律案夹带预算的方式，影响宪政体制正常运作。他指出，行政院提出特别条例和特别预算后，立法院在审查预算时不得增加支出，也不宜通过法律案另行增加预算；但过去两年来，这类情况屡有发生，导致行政、立法两院在宪政权责认知上出现分歧。

至于无人机条例是否会获副署，他受访时说，他关注的是法案是否符合台湾需求、国防自主，以及无人机和无人载具发展的实际需要，行政院将从台湾需求与安全角度“慎重考量”。