中国房企万科今年上半年归母净亏损扩大至149.5亿元（人民币，下同，约28亿新元），接近此前业绩预告区间上限。随着大批债务陆续到期，这份半年报进一步凸显万科新一届董事会面临的经营和流动性压力。

综合彭博社和《中国基金报》报道，万科星期四（8月27日）晚公布半年报显示，公司上半年实现营业收入701.69亿元，同比下降33.38%；归属于上市公司股东的净亏损149.51亿元，同比扩大25.15%。

这一亏损规模接近万科此前预计的120亿元至150亿元亏损区间上限。

不过，在利润端继续承压的同时，万科现金流有所改善。上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为4.95亿元，相较去年同期净流出30.39亿元，实现由负转正。

但从销售、盈利能力和债务指标来看，万科经营压力依然较大。计入今年上半年亏损后，万科自2024年以来累计归母净亏损已达约1530亿元。

万科在半年报中解释，亏损主要受到房地产开发项目结算规模显著下降、毛利率维持低位、新增计提资产减值，以及部分经营性业务和非主业财务投资亏损等因素拖累。

拥有近1万亿元资产的万科，是中国房地产市场持续低迷期间少数仍未发生债务违约的大型房企之一。不过，持续亏损不断侵蚀公司的流动性和净资产，而从今年12月起，万科还将陆续迎来境内债券偿付压力。

彭博行业研究分析师在业绩公布前的一份报告中指出，尽管万科已将10只公开债券展期，公司仍面临“持续不断的流动性压力”，长期资金紧张可能迫使更多债务寻求展期。

万科过去两年多一直深陷流动性危机，并高度依赖深圳地铁提供股东贷款。尽管万科亏损不断扩大，深圳地铁仍已向公司提供数百亿元贷款。

根据彭博依据企业披露所作的计算，深圳地铁去年向万科提供超过300亿元贷款。万科星期四公布的半年报显示，今年以来，深圳地铁又向公司提供45亿元贷款。

今年7月底，万科完成董事会换届，徐恩利出任董事长，黄宇续任总裁。