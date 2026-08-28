台湾政府的大陆委员会称，中国大陆社媒平台小红书被封禁八个月后，台湾的诈骗案数量锐减逾七成。

综合壹苹新闻网和镜新闻等台媒报道，台湾陆委会副主委兼发言人梁文杰星期四（8月27日）在例行记者会上介绍，小红书在去年12月初被屏蔽至今八个多月，统计发现，台湾去年4月至11月的诈欺案有525件，去年12月至今年7月底的诈骗案数量降至145件，降幅达到72%。

梁文杰续称，数据也显示，自去年12月至今年7月，台湾诈骗案造成的财损金额为3387.7万元（新台币，下同，136.21万新元），较去年4月至11月的财损金额9890.2万元下降66%。上述两组数据显示，封禁的效果“其实蛮明显的”。

此外，针对台湾内政部长刘世芳称，自去年12月限制小红书后，诈骗件数下降80%、诈骗金额下降55%；如今按照程序再给小红书寄挂号信，若仍不理会，很可能再屏蔽一年。

中国大陆国台办发言人张晗星期三（8月27日）在例行记者会回应上述提问时说，上述数据是民进党自编自导的，目的是捏造借口禁限大陆社交平台，煽动两岸对立对抗，并批评民进党粗暴剥夺台湾民众特别是青年的知情权和使用社交平台的自由。

台湾政府去年12月4日以资讯安全、诈骗案飙升、未在台设法律代表人为由，宣布封锁小红书一年，在两岸引发舆论哗然。

去年12月7日，小红书登上台湾社交App热门下载榜第一，总榜排名跃升至第七。几天前，小红书的下载量排名还在几十名之外。截至12月，小红书在台湾的用户超过300万人，相当于每八个台湾人中就有一人在使用。