尼泊尔与中国西藏边境发生严重泥石流灾害，造成西藏吉隆口岸多人伤亡和失联。然而，吉隆口岸上游一处堰塞湖出现溢流，导致救援任务被迫暂停。

据央视新闻星期五（8月28日）报道，距吉隆口岸十余公里的上游区域形成一处堰塞湖，目前堰塞湖现在在不断溢流，可能引发新的山洪或泥石流等灾害，救援工作被迫暂缓。

中国央视新闻记者地图所指的位置，正是吉隆口岸上游形成的一处堰塞湖。目前湖水持续溢流，救援任务被迫暂停。（央视新闻）

目前，吉隆口岸部分道路和通信仍处于中断状态，加上当地持续降雨，次生灾害风险依然较高。

中国水利部星期四通报，尼泊尔错坚河汇入中国境内普热普强藏布的交汇处附近、吉隆口岸上游方向出现堰塞湖。

截至星期四上午，堰塞湖蓄水量已达约200万立方米，并处于漫溢状态。中国水利部预计未来三天仍将有约300万立方米水量持续汇入，溃决风险较高。

目前，中国安能工程救援拉萨基地先遣组八人携带通信侦测装备，星期四凌晨率先抵达吉隆镇。当前正利用卫星便携站、侦测无人机、三维激光扫描仪等侦测设备，对上游堰塞体开展航拍和三维建模。

侦测组成员陈函潇受访时说，现在一个难点就是侦测人员没法抵近堰塞湖，上面的冰崩造成堰塞湖后，堰塞湖的沿线出现很多孤崖和陡崖，挖掘机等机械设备很难抵近到堰塞湖堤顶的位置。

此外，吉隆口岸一带近日出现小到中雨，使上游危险区域土壤和岩体进一步松动。气象预报显示，未来一周当地仍可能持续降雨，进一步增加山洪、泥石流和堰塞湖溃决风险。

中国救援队拍摄、由中国国际电视台（CGTN）播出的航拍画面显示，大量褐色水体在山谷间汇集，周边灌木和树木已被淹没，湖水被由碎石和岩块形成的堰塞体阻挡。