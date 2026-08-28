中国西藏日喀则市吉隆县发生严重泥石流灾害、造成重大人员伤亡和失联后，中共中央政治局召开会议部署抢险救援工作，并要求加强监测预警，密切关注堰塞湖和周边山体稳定性，严防次生灾害。

据央视新闻星期五（8月28日）报道，中共中央政治局召开会议，研究部署西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害抢险救援工作，中共中央总书记习近平主持会议。

会议开始时，习近平提议全体起立。习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希等全体起立，向西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害遇难人员默哀。

会议指出，这次因尼泊尔一侧发生泥石流灾害，造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡、失联。灾害发生后，中共中央高度重视，习近平立即作出指示，对抢险救援和应急处置等工作提出明确要求。

受习近平委托，中共中央政治局常委、国务院总理李强赶赴灾区，看望慰问受灾群众和抢险救援人员，现场指导抢险救援和应急处置工作。中共中央政治局委员、国务院副总理张国清赶赴现场指导处置。在中共中央领导下，在国务院工作组指导下，西藏自治区、应急管理部等有关部门和消防救援队伍、中国安能等专业救援力量迅速行动，解放军和武警部队闻令而动、及时到位，抢险救援工作紧张有序开展，群众安置、善后处置等工作全面启动推进。

会议强调，这次灾害发生在高原高寒地区，沟谷陡峭、气候多变，周边仍有不少冰川冰湖、地质灾害隐患，抢险救援面临极大困难。各有关方面要坚持人民至上、生命至上，以坚决有力的举措、科学高效的方法，扎实做好各项工作。要科学制定搜救方案，全力搜救国内外失联人员。要强化多部门联合会商，加强监测预警，密切关注堰塞湖和周边山体稳定性，采取有效措施严防发生次生灾害。要强化现场人员管理，确保救援全过程安全。要妥善安置好受灾群众，周密细致做好抚恤、救济等善后处置工作。要对尼泊尔受灾地区提供紧急援助，开展国际救援合作。

会议指出，要全面排查摸底风险隐患，抓紧开展青藏高原冰川冰湖资源调查，强化动态监测预警，提高灾害链风险识别能力。要完善应急处置机制，加强上下游风险隐患监测预警和响应联动，落实风险区转移路线、安置地点等人员转移措施。要建强抢险救援关键力量，在灾害风险大的高原、山区、边境等偏远地区适当增加消防救援、工程抢险等力量布局，提升断路、断电、断网条件下的应急处置能力。要加强边境灾害管理国际合作，共同推动提升应急管理和防灾减灾救灾水平。

会议强调，要统筹好发展和安全，坚持极限思维、底线思维，增强“时时放心不下”的政治责任感，扎实做好安全稳定各项工作。