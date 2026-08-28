德国商界正加大对总理默茨施压力度，要求政府在贸易问题上对北京采取更强硬立场，并以更有力措施应对他们所称来自中国企业的不公平竞争。

近年来，中欧贸易失衡问题逐渐成为双方经贸关系中的摩擦点。德国过去因担心中国采取反制措施，一直对贸易壁垒持较谨慎态度，但随着对华逆差扩大以及本土企业竞争压力上升，德国工业界的立场正明显转变。

据路透社星期五（8月28日）报道，德国工商大会（DIHK）外贸主管特赖尔（Volker Treier）说，德国需要与中国讨论当前贸易状况，“如果证实这些情况确实源于补贴或不公平竞争，那就是一个问题”。

他认为，世界贸易组织和欧盟现有框架内已经具备足够工具保护欧洲工业，关键在于一旦决定采取行动，就应精简并缩短相关决策流程。

代表德国主要制造企业的德国工业联合会（BDI）则主张，更快动用现有贸易政策工具，包括保障措施，并调整相关调查方法，例如在反倾销和反补贴程序中，将不同产品类别合并处理。

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德国工业联合会执委会成员尼德马克（Wolfgang Niedermark）说，来自中国供应商的巨大价格压力正使形势进一步恶化。中国可能采取的反制措施必须纳入战略考量，但“不应决定欧洲是否采取行动，更不应最终阻止欧洲行动”。

德国工业联合会估计，在国家补贴以及人民币兑欧元汇率被低估等因素作用下，中国企业的产品价格可比德国同类产品低30%至40%。德意志银行分析师估计，人民币兑欧元被低估约15%。

中国则否认通过不公平补贴扶持本国产业，也否认通过压低人民币汇率获取出口优势。

德国企业的担忧在汽车行业尤为突出。大众汽车等德国车企在中国市场已被比亚迪等本土品牌赶超，如今又在欧洲本土面对中国竞争对手日益加大的压力。

路透社指出，德国商界态度日益强硬，标志着这个长期因担心遭中国报复、而对贸易保护措施保持谨慎的国家出现明显转向。柏林的立场也将影响欧盟整体对华贸易政策。欧盟与中国计划于10月就相关问题展开谈判。

默茨领导的联合政府近来已收紧对华措辞，但释放的信号仍然复杂。一方面，政府强调降低对中国的经济依赖；另一方面，又坚持中国仍是德国重要的经济伙伴。

在联合政府内部对相关问题出现分歧迹象后，默茨星期三（8月26日）说，他已要求内阁研究应对欧盟与中国贸易失衡的方案。

默茨说：“我们注意到，德国工业界显然也改变了对这些全球失衡问题的看法。”他特别提到代表汽车制造商的德国汽车工业协会（VDA）等行业组织，正在重新考虑过去反对保护性措施的立场。

德国对华贸易逆差去年扩大约220亿欧元（325亿新元），至893亿欧元。同期，德国自中国进口增长8.8%，对华出口则下降9.7%。