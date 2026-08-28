面对近年来洪涝灾害突发性、极端性日益突出，中国国家发展改革委说，将全面推进大江大河大湖堤防达标建设，形成完整闭合的防洪保护圈，并进一步提升水库和蓄滞洪区的防洪能力。

据澎湃新闻报道，中国国家发改委星期五（8月28日）举行8月新闻发布会。发改委政策研究室副主任、新闻发言人李超说，近年来中国降水格局发生显著变化，特别是北方地区逐渐呈现暖湿化趋势，洪涝灾害的突发性、极端性日益突出，对水利基础设施提出新的要求。

他说，在具体工作中，发改委把握洪涝灾害的新特点、新规律，依托堤防、水库、蓄滞洪区等流域防洪工程体系，加大中央投资支持力度，重点建好三大防线。

首先是加强江河防洪治理，发挥堤防的基础作用。发改委将全面推进大江大河大湖堤防达标建设，加快黄河上游干流堤防加固、淮河入海水道、海河骨干河道防洪治理等工程建设，并整装推进渭河、沙颍河、滦河等重点河流治理，形成完整闭合的防洪保护圈。

其次是增强洪水调控能力，发挥水库的调蓄作用。李超说，将按照“随病随治”原则持续推进病险水库除险加固，系统推动老旧水库改造提升，增强水库大坝安全韧性；同时加快黄河流域东庄等一批在建防洪骨干水库建设，并加强流域水库群统一联合调度，提升洪水调控效果。

第三是深化蓄滞洪区建设，发挥兜底作用。“十五五”时期，将根据流域防洪形势变化，优化国家蓄滞洪区总体布局，加快建设国家蓄滞洪区围堤工程，确保关键时刻洪水“分得进、蓄得住、排得出”。

李超还强调，在保障国家粮食安全方面，下一步，将大力推进大中型灌区现代化建设和改造，加强农田建设与水利设施的配套衔接，保障大灾少减产、小灾能稳产、无灾多丰产，夯实国家粮食安全根基。