标普全球评级星期五（8月28日）维持中国“A+”主权信用评级，预计未来一至两年，中国经济将保持至少4%的增长。

据路透社报道，标普同时维持中国主权信用评级展望“稳定”，认为中国将加大财政支持力度，以维持经济增长。

标普指出，中国在强化供应链、提升科技能力和巩固制造业实力方面取得显著进展，使中国经济在中美贸易紧张和伊朗战争等全球不确定因素下保持韧性。

不过，标普也警告中国内需仍然疲弱，并提到房地产行业持续低迷、消费支出不振等问题。

中国财政部同日在官网回应称，对标普维持中国主权信用评级和稳定展望表示欢迎，并指这一结果充分肯定中国宏观经济韧性、财政运行稳健性和风险防控有效性，体现了国际市场对中国高质量发展前景的信心。

财政部说，今年上半年，中国经济运行总体平稳，产业结构不断优化，内需潜力稳步释放，重点领域保障有力，新动能日益“挑大梁”，并指“中国经济实现了质的有效提升和量的合理增长”。

展望下半年，财政部称，中国政府将继续实施更加积极有为的宏观政策，加大力度落实财政金融协同促内需的一揽子政策，增强政策的前瞻性、针对性和协同性，持续放大“组合拳”效应。

财政部也将统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，加快发展新质生产力，保障和改善民生，努力实现全年经济社会发展目标，为“十五五”良好开局奠定基础。

财政部最后强调，中国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的基本面没有改变。“我们有信心、有能力持续巩固良好发展态势，保持稳健可靠的国家信用，持续获得国际市场认可。”