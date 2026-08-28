尼泊尔与西藏交界的喜马拉雅山区星期三（8月26日）上午发生灾难性山洪和泥石流，造成大批人员伤亡和失联，台湾前总统蔡英文和副总统萧美琴在社交平台发文，向在上述灾害中痛失亲人者表达慰问。

蔡英文星期五（8月28日）在X平台写道：“我的心与所有受尼泊尔和西藏灾难性洪水影响的人们同在。我向在这场灾难痛失亲人的所有人致以慰问，也诚心希望所有在受影响地区的人们安全。”

萧美琴星期四（8月27日）也在X平台发文指，西藏/尼泊尔边境发生的洪水令人震惊，“我向在洪水中痛失亲人的人们表达慰问，也希望所有失联者能尽快被寻获，并得到照顾。”

日本首相高市早苗和俄罗斯总统普京星期四也就上述灾难，向中国和尼泊尔表达慰问。

高市早苗致函中国国家主席习近平和国务院总理李强，表达对遇难者及其遗属的哀悼，并向受灾民众表示慰问。她在信中称：“祈愿能有更多人获救，希望受灾民众早日恢复。”

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高市也向尼泊尔总理巴沙阿发出了同样的书信。

普京在发给习近平的慰问电中说：“惊悉中国西藏自治区发生泥石流灾害，造成悲剧性伤亡和损失，我谨表达最诚挚的慰问。”普京向遇难者家属转达慰问，并祝愿所有伤者早日康复。

在发给尼泊尔总统鲍德尔和沙阿的慰问电中，普京说：“我们与友好的尼泊尔人民感同身受。请向遇难者家属和朋友转达我最诚挚的慰问，并祝愿所有受灾民众早日康复。”