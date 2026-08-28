中国全国政协副主席陈武遗体星期五（8月28日）在北京火化，中共政治局常委习近平、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希等前往八宝山革命公墓送别。

据新华社报道，陈武因病于8月24日下午3时05分在北京逝世，享年72岁。星期五上午，陈武遗体在北京八宝山革命公墓火化。

报道说，陈武病重期间和逝世后，习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希、韩正、胡锦涛等，前往医院看望，或通过各种形式对陈武逝世表示沉痛哀悼，并向其亲属表示深切慰问。

星期五上午，八宝山革命公墓礼堂正厅上方悬挂“沉痛悼念陈武同志”黑底白字横幅，横幅下方摆放陈武遗像。陈武遗体安卧在鲜花翠柏丛中，身上覆盖中国共产党党旗。

上午9时30分许，习近平、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希、韩正等到陈武遗体前肃立默哀，向遗体三鞠躬，并与陈武亲属一一握手，表示慰问。

新华社称，中共和国家有关领导人前往送别或以各种方式表示哀悼。中央和国家机关有关部门负责人、陈武生前友好和家乡代表等也前往送别。

中共政治局常委、中国总理李强受习近平委托，已于星期四（27日）下午抵达西藏吉隆县吉隆镇泥石流受灾区域，指导抢险救灾工作，看望抢险救援人员和受灾安置群众。