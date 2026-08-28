尼泊尔和中国西藏交界的喜马拉雅山区发生灾难性山洪和泥石流，造成大批人员伤亡和失联后，中国国家主席习近平向尼泊尔总统鲍德尔致慰问电。

据央视新闻客户端星期五（8月28日）报道，习近平在慰问电中说，他代表中国政府和中国人民，对遇难者表示深切哀悼，向遇难者家属、受伤人员和灾区民众致以诚挚慰问。

习近平指出，中国正全力以赴搜救失联人员，转移安置相关群众，抓紧救治伤员，最大限度减少人员伤亡，并防止发生次生灾害。他还说，中国和尼泊尔山水相连、命运与共，中国愿积极协助尼泊尔开展救援，提供力所能及的支持和帮助，相信两国人民一定能携手早日战胜灾害，重建家园。

同日，习近平主持召开中共中央政治局会议，部署抢险救援工作。会议要求加强监测预警，密切关注堰塞湖和周边山体稳定性，严防次生灾害。

尼泊尔与中国西藏接壤地区星期三（26日）发生特大洪灾后，目前已造成至少469人死亡。两地共有超过1400人失踪，其中900多人在尼泊尔，大多数是外国游客，包括九名新加坡人。