中国总理李强赴西藏吉隆县指导泥石流灾害抢险救援时，要求公开透明做好灾情和抢险救援工作信息发布，并加强气象、水文和地质监测预警，严密防范次生灾害。

据新华社报道，受中共总书记习近平委托，李强星期四（8月27日）赴西藏日喀则市吉隆县，指导吉隆口岸泥石流灾害抢险救援和应急处置工作。新华社此前确认，李强当天下午抵达吉隆县受灾区域。

李强说，习近平十分牵挂受灾地区群众，并对抢险救援和应急处置工作作出指示。要坚持人民至上、生命至上，全力以赴做好抢险救援和应急处置工作。

李强抵达日喀则机场后立即赶往吉隆受灾区域，实地察看灾情，并看望慰问抢险救援人员。他说，这次灾害造成重大人员伤亡和失联，令人十分痛心。要科学制定搜救方案，千方百计搜救失联人员，“只要有一线希望，就要尽最大努力”；要抢修道路、通信和电力等受损基础设施，尽快畅通救援通道。

李强向一线的抢险救援人员表示感谢，希望他们克服困难、连续作战，同时做好自身安全防护。随后，他前往安置点看望受灾群众，并转达习近平的关怀和慰问。

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李强来到安置点看望受灾群众，转达习近平的关怀和慰问。（新华社）

李强说，要继续做好救灾物资调拨和运输，保障转移安置群众基本生活需要，“让他们切实感受到党和政府的温暖”。

在吉隆泥石流灾害前方指挥部，李强听取西藏自治区和有关方面工作汇报，并研究部署进一步做好抢险救援和应急处置工作。

他要求统筹调度安排救援力量和装备，强化现场统一指挥，进一步全面摸清失联人员情况，有力有序有效开展现场救援。同时，要做好善后处置，加强对遇难和失联人员家属的人文关怀和心理疏导，落实抚恤、救济等措施。

李强还要求，加强受灾及周边区域气象、水文、地质等监测预报预警，做好卫生防疫消杀，严密防范次生灾害，并“公开透明做好灾情和抢险救援工作信息发布”。

他还提出，要加强涉外应急处置和沟通协调，与相关外方一道做好失联人员摸排和善后处置等工作，并发挥基层党组织和党员干部作用，带领受灾群众渡过难关。

李强指出，当前中国仍处于主汛期，防汛、防台风形势依然严峻复杂。要坚持极限思维、底线思维，坚决克服麻痹思想，紧盯重点区域和部位，加密巡查排险，扎实做好各类灾害防御工作，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

新华社说，中国副总理张国清、国务委员兼国务院秘书长吴政隆参加上述活动。