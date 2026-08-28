尼泊尔和中国西藏交界的喜马拉雅山区发生灾难性山洪和泥石流，造成大批人员伤亡和失联，中国外交部应询时说，中尼专家研判这场灾害由尼泊尔境内高位冰川崩塌所引发。

截至目前，尼中两国已有至少469人死亡，超过1500人失踪，其中尼泊尔有977人、中国有558人失联。失踪者也包括印度、马来西亚、澳大利亚、英国和美国公民。

针对官方是否已确定上述灾害的原因，中国外交部发言人林剑星期五（8月28日）在例行记者会上说：“我们注意到中尼两国的专家和官方机构对此次灾害的成因已经做出了一些研判，分析是由尼泊尔境内高位冰川崩塌引发的，具体情况请你关注中方主管部门发布的信息。”

对于目前是否仍有旅客滞留中国境内的提问，林剑说，相关信息还在进一步核实中。“我们已经向有关国家的驻华使馆进行了通报，并将继续保持沟通”。

中国央视新闻星期四（8月27日）引述西藏吉隆镇多家酒店消息称，大部分游客已于星期四早晨开始陆续离开吉隆镇。

根据游客的不同行程安排，在文旅等部门协助下，累计555名受影响游客完成疏散转移，目前无滞留游客。

中国国家移民管理局星期四公告，为防止对前往边境管理区人员生命财产造成危害，影响抢险救灾工作开展，维护边境地区通行秩序，移民管理局决定，自星期五（8月28日）零时起，暂停签发前往西藏自治区日喀则市电子边境管理区通行证。

持有已经签发的前往地包含日喀则市的电子边境管理区通行证人员，暂勿前往上述地区。恢复时间另行发布。