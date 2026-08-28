受尼泊尔一则发生的泥石流灾害影响，中国西藏吉隆泥石流灾害已造成了五人死亡、558人失联。

据新华社报道，因尼泊尔一侧星期三（8月26日）上午10时30分许发生泥石流灾害，造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡、失联。

灾害发生后，前方指挥部组织重灾核心区搜救突击队，克服重重困难，在星期四（8月27日）下午4时30分抵达中尼边界国门位置，传回灾后图像，开展现场搜救。

截至星期五（8月28日）下午3时，灾害已致五人遇难，558人失联。

西藏日喀则市星期四（8月27日）召开新闻发布会，通报西藏吉隆泥石流灾害成功搜救两人，已造成三人遇难、558人失联，其中外籍人员260人。

据中国央视新闻星期五报道，中共政治局召开会议部署上述灾害抢险救援工作，并要求加强监测预警，密切关注堰塞湖和周边山体稳定性，严防次生灾害。中共中央总书记习近平主持会议。

中国国务院总理李强受习近平委托，在星期四抵达西藏吉隆指导抢险救灾时，要求公开透明做好灾情和抢险救援工作信息发布，并加强气象、水文和地质监测预警，严密防范次生灾害。