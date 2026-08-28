中国国家主席习近平在赴吉尔吉斯斯坦进行国事访问并出席上海合作组织峰会前，在当地媒体发表署名文章，提出进一步巩固中吉睦邻友好，并呼吁双方加强协作，旗帜鲜明反对霸权主义、单边主义和阵营对抗。

习近平将于8月30日至9月3日出席在比什凯克举行的2026年上合组织峰会，并对吉尔吉斯斯坦和埃及进行国事访问。在访问前夕，习近平星期五（8月28日）在《吉尔吉斯斯坦言论报》和“卡巴尔”国家通讯社发表题为《携手开创中吉关系高质量发展新局面》的署名文章。

习近平说，中国和吉尔吉斯斯坦是唇齿相依的好邻居、命运与共的好伙伴、相互成就的好朋友。建交以来，两国不断增进互信、深化合作，双边关系从睦邻友好发展为战略伙伴，再到新时代全面战略伙伴关系。

他回顾，2025年2月，他同吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫就进一步深化中吉新时代全面战略伙伴关系、推动构建睦邻友好和共享繁荣的中吉命运共同体达成共识。去年，两人三次会晤，建立了高度互信的工作关系和个人友谊，共同引领双边关系不断向前发展。

在政治互信方面，习近平说，中吉双方始终坚定支持彼此维护国家主权、独立和领土完整，并支持对方为实现国家发展所采取的政策举措。

在经贸领域，习近平指出，中吉经济互补性强、合作潜力大。中国已连续多年成为吉尔吉斯斯坦最大贸易伙伴和最大外资来源国，中吉乌铁路吉尔吉斯斯坦境内段建设正全面推进，别迭里口岸已实现临时性通车，两国直航航班也持续增加。

在人文交流方面，中方近年来在吉尔吉斯斯坦设立一所鲁班工坊、四所孔子学院和21个孔子课堂；实施“健康快车光明行”项目，建立中医药中心，让更多吉尔吉斯斯坦民众从两国医疗卫生合作中受益；双方还签署互设文化中心协定，互办文化日、电影节、艺术节等。

习近平说，中吉作为上海合作组织创始成员国和全球南方国家，两国在维护国际公平正义、推动开放包容发展方面立场相近，在多边框架内加强协作，共同推进“平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化”。

展望下一阶段中吉关系，习近平提出四方面合作方向，包括巩固睦邻友好、坚持互利共赢、赓续传统友谊和践行多边主义。

在经贸合作方面，习近平表示愿继续为吉尔吉斯斯坦经济发展和民生改善提供力所能及的帮助。他并提出以高质量共建“一带一路”为主线，巩固经贸投资、互联互通和绿色矿产等传统合作，并拓展数字经济、清洁能源和人工智能等新兴领域合作，同时推进中吉乌铁路建设和口岸现代化升级。

在多边合作方面，习近平祝贺吉尔吉斯斯坦历史性当选联合国安理会非常任理事国，并提出要以此为契机，进一步加强双方在联合国框架内协作，旗帜鲜明反对霸权主义、单边主义和阵营对抗，合力打击“三股势力”。

习近平还说，上海合作组织成立25年来，形成以互信、互利、平等、协商、尊重多样文明和谋求共同发展为核心的“上海精神”，探索出“结伴而不结盟”的区域合作模式。他表示，相信此次峰会将为各方进一步传承和发扬“上海精神”、推动构建上海合作组织命运共同体注入新动力。

习近平最后引用吉尔吉斯斯坦谚语“滴水汇成湖”和中国古语“不积小流，无以成江海”，表示中方愿同吉方继续推进各领域合作，携手开创中吉关系高质量发展新局面。