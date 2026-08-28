（布鲁塞尔综合讯）欧盟对低价值电商包裹征收3欧元（4.44新元）关税近两个月后，从中国进口的小包裹数量已下降30%至40%，显示新规初见成效。

综合法国国际广播电台和欧洲新闻台报道，法国经济部星期四（8月27日）引述法国海关数据公布上述消息。法国政府认为，这证明收紧监管能改变消费行为，并削弱中国大型电商平台的市场优势。

欧盟7月1日起对进入当地、价值不超过150欧元（225新元）的低价值电商包裹，按每个商品类别统一征收3欧元关税，以遏制希音、Temu和全球速卖通等平台的廉价商品大量涌入欧洲。

购物应用平台Joko分析法国150万名消费者的银行交易数据后发现，新规实施后，相关电商平台的销量明显下滑。6月至7月，Temu销量锐减50%，全球速卖通下降37%；希音跌幅相对较小，为15%，部分原因是公司在波兰设立新仓库，有助减轻关税负担。

此前，价值不超过150欧元的进口包裹可免缴关税，但欧盟认为，这让外国电商平台相较本地零售商更具优势。2025年约有59亿件小包裹进入欧盟，平均每秒超过180件，是2022年的四倍，其中93%来自中国。

此外，产品安全也是欧盟加强监管的考量。去年一项调查显示，超过60%的受检低价值商品不符合欧盟规定或安全标准。

目前的关税是欧盟2028年全面改革海关制度前的过渡安排，并非永久措施。欧盟最快可能在11月采取进一步措施，包括加征费用，以支付包裹处理成本。