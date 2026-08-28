中国官方通报，中共湖北省委原书记蒋超良涉嫌受贿逾7亿元人民币（1.32亿新元），一审被判死缓，之后将终身监禁，不得减刑、假释。

上述判决是中国针对严重贪腐的职务犯罪、重大受贿罪犯所适用的一项严厉刑罚措施。

中国两任前国防部长李尚福和魏凤和今年5月因受贿罪也被判死缓，终身监禁，不得减刑、假释。2022年9月，中国司法部原部长傅政华也因面对相同判刑。他因受贿罪和徇私枉法案一审被判处死缓。

据中国央视新闻报道，江苏省南京市中级法院星期五（8月28日）一审公开宣判十四届全国人大常委会原委员、全国人大农业与农村委员会原副主任委员蒋超良受贿案，对蒋超良以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释；对追缴在案的蒋超良犯罪所得财物及孳息依法上缴国库，不足部分继续追缴。

法院审理查明，蒋超良在1995年至2025年间利用担任中国农业银行综合计划部主任，交通银行党委书记、董事长，国家开发银行党委副书记、副董事长、行长，中国农业银行党委书记、董事长，吉林省委副书记、省长，湖北省委书记等职务上的便利，以及职权或者地位形成的便利条件，为有关单位和个人在企业经营、贷款审批、工程承揽、职务晋升等事项上提供帮助，非法收受上述单位和个人给予的财物共计折合7.46亿余元人民币。

法院认为，蒋超良受贿数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失，应当判处死刑。鉴于蒋超良受贿犯罪中有未遂情节；到案后如实供述罪行，主动交代办案机关尚未掌握的大部分受贿事实；检举揭发他人重大犯罪行为，有重大立功表现；认罪悔罪，积极退赃，涉案赃款赃物及孳息部分已追缴，其中实际获利已全部追缴，可从宽处罚，对他判处死刑，可不立即执行。同时，根据蒋超良犯罪的事实和情节，法院决定在他死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释，而作出上述判决。

公开资料显示，今年68岁的蒋超良曾任中国人民银行深圳特区分行行长、中国人民银行广州分行行长、中国人民银行行长助理等职。

2002年9月，蒋超良转任湖北省副省长，此后历任交通银行董事长、党委书记，国家开发银行副董事长、行长，中国农业银行董事长、党委书记。2014年10月，蒋超良出任吉林省委副书记、省长。2016年10月，他转任湖北省委书记。2021年8月，蒋超良在中国人大任职，直至去年2月被查，同年10月被开除中共党籍和公职。

检察机关今年3月对蒋超良提起公诉，法院5月28日公开审理此案，蒋超良当庭表示认罪悔罪。