自称“金融界老人”的刘桂平履新中国国家市场监督管理总局中共党组书记。

据市场监管总局网站消息，中共中央组织部有关负责人士星期五（8月28日）出席总局领导干部会议，宣布中央决定，由刘桂平担任国家市场监督管理总局党组书记。

今年7月，原国家市场监督管理总局党组书记、局长罗文调任河北省委书记。

公开资料显示，现年60岁的刘桂平是湖南衡南人，拥有中南财经政法大学经济学博士学位，为高级经济师。他早年在中国农业银行工作25年，2014年被提拔为中管金融干部，任中国投资公司副总经理。

2016年，刘桂平转入地方政坛，出任重庆市副市长，成为较早一批拥有金融从业背景的副省级官员。他在重庆分管商贸物流、外经外贸、口岸、外事和金融等工作，并负责中新（重庆）战略性互联互通示范项目，长期参与协调国际陆海贸易新通道等重大项目。

2019年，刘桂平重返金融系统，出任中国建设银行行长，一年半后转任中国人民银行副行长。2022年，他又回到地方，任天津市委常委，常务副市长，分管发展改革、财政、金融、税务、统计、应急管理等工作；2025年5月升任天津市委副书记。