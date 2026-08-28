(布鲁塞尔综合讯）未被额外征税、价格亲民的中国插电式混合动力汽车在欧洲大受欢迎，市场份额飙升。不过当地媒体认为，这类车型可能很快会被征收关税。

彭博社引述总部位于法兰克福的市场研究机构Dataforce数据报道，今年7月，中国品牌在欧洲整体汽车市场的份额已超过11%。

其中，中国车企在插电式混合动力车市场的表现尤其突出，当月欧洲登记注册的插混汽车中，约三分之一来自中国品牌，创下新高，主要车型包括奇瑞汽车旗下的Jaecoo。

报道指出，欧洲家庭财务承压之际，以比亚迪为首的中国车企正凭借价格更实惠的车型吸引消费者。同时，由于欧洲的充电基础设施仍不完善，部分消费者对于全面转向纯电动车仍存顾虑，中国车企也借此扩大市场。

中国纯电动车进入欧盟，除10%汽车进口关税，还要缴纳反补贴税，税率从17%至35.3%不等。

以比亚迪为例，该品牌SEAL U DM-i插混SUV在德国市场起价3万9990欧元（5万9160新元），不仅低于同品牌纯电版SEAL U的4万2990欧元，也低于法国品牌标致同级插混车型约4万4040欧元的起价。

插电式混合动力汽车同时配备燃油发动机和可外接充电的电池系统，可在纯电和燃油模式之间切换。

不过，德国《商报》此前报道称，这类车型可能很快也会被征收关税。

Dataforce分析师朱利安·利青格说，中国品牌正在为可能提高关税提前做准备，把更多汽车推向市场来抢占先机。

欧盟官方尚未就是否计划对混动车加征关税发表评论，但部分成员国已表现出支持此类措施的意愿。德国财政部长克林拜尔本周在记者会上说，德国必须保护钢铁、汽车、化工和制药等产业，使其免受“不公平竞争”的冲击。