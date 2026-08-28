（台北综合讯）上海市文化和旅游局今年4月29日公告，即日起上海居民可赴金门、马祖团客旅游和自由行。不过近日港媒报道，上海团客到金马旅游目前仍有困难，主要在于领队等从业人员的资格衔接与台海两岸互认。台湾陆委会则指上海本来就距离金门、马祖较远，要特别跑到金马参加旅游团的吸引力比较不够。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，香港中国评论通讯社日前引述上海国际旅行社副总经理谢建骁称，目前影响团队游（团客旅游）具体成行的主要环节并非游客报名，而是旅游领队等从业人员的资格衔接。疫情后，两岸旅游业恢复过程中，领队等人员的资质审核以及双方相互认可等事项，仍需要进一步沟通协调。

台湾政府的大陆委员会副主委梁文杰星期四（27日）在记者会上回应指出，台湾现在规定中国大陆旅游团的带团领队要检附领队执照影本，还有大陆旅行社从业人员的在职证明，向台湾移民署申请签证。他说：“我们其实并没有要去认证他们的证照”，这个部分“这个报道并不是很确实”。

梁文杰透露台湾移民署统计，从4月29日到8月26日，上海居民申请到金门旅游有7252人次，核准有6777人次；马祖申请125人次，核准95人次。这数字比从福建到金马少，但不是领队认证问题，而是上海本来就比较远，特别要跑到金门或马祖参加旅游团，“吸引力比较不够”。