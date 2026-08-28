中国西藏泥石流救援进入中央最高层级部署。中共总书记习近平星期五（8月28日） 主持召开政治局会议，部署西藏泥石流救援工作，强调科学制定搜救方案，全力搜救国内外失联人员。中国总理李强星期四（27日）亲赴灾区，要求千方百计搜救失联人员，尽快畅通救援通道。

习近平和其他政治局常委李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希等星期五在会上起立，向西藏泥石流灾害遇难人员默哀。

会议强调，灾害发生在高原高寒地区，抢险救援面临极大困难。各方要坚持人民至上、生命至上，以坚决有力的举措和科学高效的方法，做好各项工作。

会议指示，要密切关注堰塞湖和周边山体稳定性，采取有效措施严防次生灾害。对尼泊尔受灾地区提供紧急援助，开展国际救援合作。加强边境灾害管理国际合作，共同推动提升应急管理和防灾减灾救灾水平。

也是中国国家主席的习近平同日就这场灾害向尼泊尔总统鲍德尔致慰问电，表示中方正全力以赴搜救失联人员，也愿积极协助尼方开展救援，提供力所能及的支持和帮助。

尼泊尔与中国西藏接壤地区星期三（26日）发生毁灭性泥石流，目前造成至少400多人死亡，超过1400人失踪。泥石流重创西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸。根据中国官方消息，吉隆口岸截至星期五下午3时，已有五人遇难，558人失联。

李强星期四前往吉隆县指导工作时说，只要有一线希望，就要尽最大努力。他强调，要公开透明做好灾情和抢险救援工作信息发布。加强涉外应急处置和沟通协调，与相关外方一道做好失联人员摸排、善后处置等工作。

中国救援队星期五上午因吉隆口岸上游堰塞湖溢流风险，暂缓救援行动，随后经评估风险可控后恢复。首批专业救援队伍共15人和一只犬于下午4时30分左右，到达核心救援现场吉隆口岸辖区国门区域展开搜救。

长期研究西藏课题的荷兰鹿特丹伊拉斯谟（Erasmus）大学国际社会科学研究所教授费希尔（Andrew Fischer），在尼泊尔首都加德满都接受《联合早报》Whatsapp通话采访时说，这是一场海啸规模的灾难，中国高度的重视和投入符合常理。

从汶川地震、青海玉树地震等特大灾害的应对经验看，中国总理往往会亲赴灾区指导救援工作。

台湾国防安全研究院国家安全研究所副研究员王占玺受访时认为，北京需要控制这场灾难可能引发的连锁反应，以避免本就存在争议的西藏边境水利工程面临更大的政治和外交压力。

中国去年在西藏雅鲁藏布江启动全球最大规模水电工程，引起印度和孟加拉国的高度担忧。在此次泥石流成因讨论中，除了普遍认为的“冰崩”外，有专家提到也可能与当地基建工程有关。

王占玺说：“（灾难反应）若处理不当，不仅影响中尼关系，还可能影响中国与南亚及东南亚国家的关系。”

费希尔说，中国与印度、美国目前围绕尼泊尔的政治竞争和紧张关系，赋予了这场灾难一定的政治意义。“中国可以借此展现中尼关系的重要性，以及中国对这段关系的重视和支持。”

但他相信，中国对尼泊尔的回应是出于真诚关切，不是谋政治目的。