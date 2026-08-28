中国全国人大常委会决定，免去张又侠的中央军委副主席职务，以及刘振立的中央军委委员职务。

据新华社报道，十四届全国人大常委会第二十四次会议星期五（8月28日）下午在北京人民大会堂闭幕。全国人大常委会委员长赵乐际主持闭幕会，150名常委会组成人员出席。

会议经表决，作出上述免职决定。张又侠此前担任中共中央政治局委员、中央军委副主席，刘振立则任中央军委委员、中央军委联合参谋部参谋长。

今年76岁的张又侠曾是中国为数不多有实战经验的高级将领之一。自2000年起，张又侠历任解放军第13集团军军长、北京军区副司令员、沈阳军区司令员。2012年中共十八大后，他出任总装备部部长，2015年任新成立的中央军委装备发展部首任部长。2017年中共十九大后升任军委副主席，并在2022年二十大连任。

今年62岁的刘振立历任原北京军区38集团军军长、武警部队参谋长、陆军参谋长、陆军司令员。2022年中共二十大后，刘振立进入中央军委；2023年3月任中央军委联合参谋部参谋长。

今年1月，中国官方宣布，张又侠和刘振立双双涉嫌严重违纪违法被查。