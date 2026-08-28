中国官方公布一系列措施，改革商品住房销售和融资制度，推动开发商销售已竣工的现房，逐步改变被认为加剧房地产危机的预售模式。

综合证券时报网和彭博社报道，中国住房和城乡建设部、自然资源部和国家金融监督管理总局星期五（8月28日）联合发布《关于完善商品住房销售制度的通知》，要求地方政府规范新建商品住房预售条件，有效防范房屋交付风险，保障购房者合法权益。

上述措施出台之际，中国房地产市场持续低迷，7月经济活动也有所放缓。

近年来，中国政府持续推出楼市扶持政策，试图稳定拖累消费和就业的房地产市场。尽管楼市在政策支持下略有回暖，但改善主要集中在二手房市场，购房者对开发商能否按时完工交房仍有疑虑。

此外，中国证监会同日发布《关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见》，提出建立与房地产发展新模式相适应的资本市场服务体系，支持改善住房品质和房地产企业转型，促进金融与房地产良性循环。

意见明确，支持上市房地产开发企业再融资以及综合运用发行股份、定向可转债、现金等工具收购涉房资产；稳慎推进商业不动产REITs发展，支持符合规定的私募基金管理人设立不动产私募投资基金。

中国国家金融监督管理总局当天也发布五项试行管理办法，涵盖商品住房开发贷款、个人住房贷款、商业地产贷款、城市更新项目贷款，以及信托公司房地产领域业务。这些办法旨在完善房地产融资制度，满足行业合理融资需求，保障购房者权益，并推动房地产市场高质量发展。