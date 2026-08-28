台湾立法院此前通过三项由在野党提出的公投案，但经台湾中央选举委员会审核，仅废除非核家园一案获准成案，并定于11月28日投票。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，立法院8月14日通过鞭刑入法、废除非核家园，以及交通罚款专用于改善道路安全”三项公投提案，交由中选会办理。中选会星期五（8月28日）召开会议审议，认定鞭刑和交通罚款提案，不符合公投法有关重大政策创制或复决的规定。

鞭刑入法提案主张，针对性侵、凌虐幼童、高额诈骗及复合型加重诈骗等犯罪，增设由法院宣告并依法执行的鞭刑制度，以遏制犯罪。

交通罚款专用提案则主张，将交通违规罚款收入全数用于改善道路安全及补贴公共交通，而非持续增设科技执法设备。

获通过的废除非核家园提案，询问选民是否同意废除“非核家园”能源政策，以保障国民健康、稳定供电和降低电价，同时提升国防韧性并支持人工智能产业发展。

中选会主委游盈隆会后在记者会上说，会议历时两个半小时。他作为主持人没有投票，其余七名委员一致认定鞭刑提案不符合重大政策创制或复决的规定；交通罚款提案则以四票对三票遭否决。

游盈隆还说，七名委员也一致认定废除非核家园提案符合法定要求；该案获编为第22案公投，并于星期五公告，定于11月28日举行投票。