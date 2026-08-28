中国全国人大常委会会议星期五（8月28日）闭幕，决定免去张又侠的中华人民共和国中央军事委员会副主席职务，以及刘振立的国家中央军委委员职务。两人今年1月被立案审查调查后，这是官方首次正式解除他们的国家军委职务，会议没有公布接替人选。

2023年3月产生的中国国家中央军委原有七人。李尚福、苗华先后被免去委员职务，何卫东去年10月被免去副主席职务，三人随后均被开除党籍、军籍；张升民同期从委员升任副主席。

中国国防部今年1月24日宣布，张又侠、刘振立涉嫌严重违纪违法，经中共中央研究，决定对两人立案审查调查。《解放军报》随后发表社论，指两人“严重践踏破坏军委主席负责制”，并对军队政治生态和战斗力建设造成极大破坏。

张又侠、刘振立这次去职后，国家中央军委现有公开成员只剩主席习近平与张升民。

截至星期五，中共尚未公布张、刘两人的党籍、军籍处分，也未宣布免去张又侠的中央政治局委员、中共中央军委副主席，以及刘振立的中共二十届中央委员、中共中央军委委员等党内职务。

这次人大常委会处理的只是国家职务，定于10月举行的中共二十届五中全会，将是下一个观察节点。

台湾政治大学国际关系研究中心副研究员曾伟峯接受《联合早报》采访时分析，五中全会除处理张、刘的中共中央军委职务外，也将为明年中共二十一大前的人事布局定调。“如果要增补，应该在五中全会上就会有明显信息”，让外界看到二十一大前的中央军委人事已有一定程度底定。

不过，军方这个星期又公告征集火箭军部队违规采购问题，反映军队反腐并未因邻近五中全会而停歇。曾伟峯研判，“军队反腐这件事情对习近平来说是很重要，所以在高层人事上面，他（习）并没有这么急迫要补齐”。

因此，假如五中全会仍不增补中央军委缺额，曾伟峯认为这恐怕代表军队反腐尚未达到预期；但明年适逢解放军建军百年，一旦反腐整肃告一段落，军委高层补缺可能加速，以避免长期缺员，并稳定军队士气。

同日发布的代表资格公告显示，这次共有12名全国人大代表被罢免，除张又侠、刘振立外，也包括国防大学原政委钟绍军、战略支援部队原司令员巨乾生两名军方背景代表；加上增补5月底出任湖北省委书记的关志鸥一人，本届中国全国人大代表实有代表2847人。

此外，这次全国人大常委会会议也任命李常官为民政部部长。李常官2024年由广西壮族自治区副主席调任民政部副部长，今年6月底已接替陆治原出任民政部党组书记。陆治原则已转任中华全国总工会党组书记、副主席和书记处第一书记，因此此次任命主要是完成国家职务上的法定程序。

中国国家监察委员会领导层这次也同步调整，肖培、傅奎被免去副主任职务，由一周前已当选中纪委副书记的赵世勇、张忠接任。7月底卸任河北省委书记并获宣布“另有任用”的倪岳峰，则出任全国人大社会建设委员会副主任委员。

会议另免去沈亮的最高人民法院副院长等职务，任命党广锁为最高人民法院副院长。

会议也通过医疗保障法、耕地保护和质量提升法、新修订的农业法和国防动员法，以及关于修改律师法的决定，同时批准中匈引渡条约。