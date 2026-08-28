中国官方披露，本周初宣布因工作岗位变动而辞去深圳市市长的覃伟中，目前已履新广东省人大常委会领导。

据广东卫视《广东新闻联播》报道，广东省人大常委会党组星期五（8月28日）召开会议，专题研究经济运行监督和助力现代化产业体系建设工作，并指省人大常委会领导班子成员叶贞琴、张硕辅、覃伟中、肖亚非、刘雅红、谭玲、许红参加会议。

上述消息显示，覃伟中已任广东省人大常委会领导。

公开资料显示，现年55岁的覃伟中曾任中国石化九江石油化工总厂厂长、党委副书记，中国石化股份有限公司九江分公司总经理等职。其间，他于2007年9月至2015年7月在清华大学化学工程系化学工程与技术专业在职攻读研究生，并取得工学博士学位。

2017年3月，覃伟中转任中国石油天然气集团公司副总经理，同年6月兼任中国石油天然气股份有限公司董事，9月兼任石油集团工程股份有限公司董事长。

2019年，长期在能源化工系统任职的覃伟中首次进入地方党政系统，空降广东担任副省长。覃伟中担任广东省副省长期间，曾与时任广东省长马兴瑞共事。

2021年，覃伟中出任深圳市委副书记、市政府党组书记、副市长、代理市长，同年5月当选深圳市市长。深圳市七届人大常委会星期一（8月24日）举行的会议称，覃伟中因工作岗位变动辞去市长职务。