台湾在野党推动的三项公投案，经中央选举委员会审议，仅“废除非核家园”一案成案，将于年底与九合一地方选举同日举行。对于审议结果，蓝白两党都表达强烈不满，并谴责中选会“没收人民公投权”。

中选会星期五（8月28日）下午召开超过两个半小时会议，审议立法院交付的鞭刑入法、交通罚锾专款专用，以及废除非核家园三项公投案。

由国民党提出的“废除非核家园”公投主文为：“你是否支持政府使用核电振兴经济，以废除‘非核家园’的能源政策？”中选会七名参与表决的委员中，六人认定符合《公民投票法》规定的“重大政策之创制或复决”，一人弃权。

针对鞭刑入法，中选会主委游盈隆在记者会上指出，台湾现行刑法并无鞭刑或类似制度，提案实质上是要求通过公投建立新的刑罚制度，具有“立法原则之创制”性质，并非立法院可交付公投的重大政策。鞭刑是以公权力向受刑人施加肉体痛苦的身体刑，也有违反台湾《两公约施行法》的疑虑。

由民众党提出的交通罚锾专款专用案则出现明显分歧。七名委员连续三次表决均为四比三，最终依议事规则采取多数决，认定不符合重大政策公投规定。

对于审议结果，在野党批评中选会“凌驾国会、代替人民决定什么议题‘配不配’公投”。

在野党推动三项公投，被认为有意将公投作为年底九合一选举的动员和催票工具。国民党立委李彦秀此前称，“公投绑大选”有望带动2%至5%的“议题型”中间选民投票，对选情胶着的选区可能产生关键影响。

学者：难复制2018年“公投绑大选”动员效应

台北大学公共行政暨政策学系教授刘嘉薇接受《联合早报》采访时指出，过去单独举行公投时，投票率普遍偏低，显示公投本身的动员和催票效果有限。公投与大选同日举行，“更多是由大选带动公投投票，而非公投反过来带动大选”。

台湾大学政治系教授陈世民认为，如果在野党意图借“公投绑大选”复制2018年的选举动员效果，恐怕难以如愿。他指出，2018年包括同性婚姻等争议性公投议题引发强烈动员，其中宗教团体“力量很大，也很有组织”，民进党当年也在地方选举遭遇重挫。不过，他认为，今年的公投议题难以激起类似程度的社会对立，对选举影响有限。

中华亚太菁英交流协会秘书长王智盛同样认为，公投要发挥明显催票效果，议题须具有鲜明的政党对立性。他指出，随着赖清德政府对核能的政策立场有所松动，核二（第二座核能发电厂）、核三已被认定具再运转可行性，并启动相关程序，过去“拥核偏蓝、反核偏绿”的界线逐渐模糊，核能议题的政党分化效果正在递减。

王智盛分析，“废除非核家园”甚至可能产生“反向催票”效果。部分反核选民原本因不满赖政府核能政策立场有所松动而未必愿意投票，但这次为了反对公投，反而可能被动员出来，“顺便把民进党的票也给投下去”。

中选会估计，今年九合一选举合并一项公投案，将增加约新台币8亿1000万元（约3259万新元）选务经费。

台湾自2004年首次举行公投以来，截至2025年共举行六次、21项公投。今年将是第七次，累计增至22案。台湾上一次公投与九合一选举同日举行是在2018年，当年10项公投案中有七项通过。