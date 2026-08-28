台湾官方最新人口推估显示，受少子化和高龄化影响，台湾总人口未来50年将持续萎缩，预计到2075年减至1215万，较2026年锐减约48%。

综合台湾《自由时报》《联合报》报道，台湾国发会星期五（8月28日）公布2026年至2075年人口推估结果。国发会每两年根据最新户籍资料，调整出生、死亡和迁移等人口变动假设，推估长期人口趋势，供政府和各界规划参考。

数据显示，台湾总人口将在2045年跌破2000万，降至1998万。其中，0岁至14岁人口占5.2%，15岁至64岁人口占57.9%，65岁及以上人口占37%。

到2075年，台湾总人口将进一步减至1215万。其中，0岁至14岁人口仅剩58万5000人，占4.8%；15岁至64岁人口减至513万人，占42.3%；65岁及以上人口则达643万人，占52.9%。

国发会指出，未来50年，台湾劳动年龄人口预计萎缩近三分之二，恐造成劳动力严重短缺。65岁及以上人口目前快速增加，预计将在2050年达到771万人的峰值，之后逐步减少。

台湾人口2019年曾达到2360万人的峰值。随着总人口下降、劳动人口减少，台湾将逐步告别劳动力充沛期，如何以持续萎缩的劳动人口支撑高龄社会，已成为一大挑战。

台湾行政院发言人李慧芝说，政府已将人口与家庭政策提升至台湾发展战略层次，并成立“人口对策新战略执行小组”，构建涵盖全年龄、全生命周期的人口政策。