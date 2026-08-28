在泥石流灾害中遭受重创的吉隆口岸，是西藏最大的陆路口岸，也是中国和尼泊尔边境重要枢钮，承担60%以上的两国贸易量。截至今年6月底，口岸出入境人员突破10万人次，同比增长12.85%。

吉隆口岸位于喜马拉雅山脉中段，山高谷深、覆盖冰川、地势险峻，但因河谷形成的天然通道，自古就是连接中国西藏与尼泊尔的要地，也是西藏对外开放的重要门户，大批居民及游客每日通过口岸出入。

吉隆1987年被批准为国家一类陆路口岸，2014年开通双边性口岸，2017年升级为国际性口岸，并向中尼之外的第三国人员开放。

吉隆口岸也是从印度等地前往西藏宗教圣地冈仁波齐一带的重要通道，每逢朝圣和旅游旺季，口岸往来人员明显增加。此次失踪人员中，不少是前往冈仁波齐的旅客。

目前，中国已紧急暂停签发前往包括吉隆口岸在内的日喀则市电子通行证。

吉隆口岸去年7月曾发生泥石流，中尼友谊桥被冲毁，造成中方17人失联。在停摆近半年后，口岸今年1月刚恢复通关。

新华社6月报道，今年以来，中尼跨境旅游业全面复苏，边民互市贸易蓬勃发展，口岸跨境商务往来、自驾出行、团队旅游等客流大幅增长，第三国入境旅客数量显著增加。