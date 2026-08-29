中国四川凉山州一地安排班级平均分低的老师在“耻辱”二字前合影，当地政府致歉，称已成立专项工作组调查，将依据调查结果严肃处理。

据澎湃新闻，凉山州雷波县一张教育行政会现场照片在网络持续发酵。会上，一批疑似所带班级期末考试平均成绩较低的教师被请上主席台，在标注“耻辱”二字的背景板前合影。

报道称，星期五（8月28日）下午从雷波县委宣传部相关工作人员处获悉，当天已有凉山州政府组织的联合调查组抵达该县，正式启动调查程序。

凉山州雷波县政府星期五晚发布致歉声明称，雷波县2026年秋季教育行政会议中出现不尊重教师的错误做法，给与会教师带来严重心理伤害，造成不良社会影响。

当地政府称，对此深感内疚、深刻反思，并诚恳接受批评意见；并已成立专项工作组进行全面调查，将依据调查结果，依法依规严肃处理。

此前凉山州教体局确认，网传照片是真实拍摄，为雷波县2026年秋季教育行政会现场。但对于照片中“平均成绩15分/30分”究竟指教师个人教学成绩还是所带班级学生成绩，仍在进一步核实。

网传图片显示，在星期三（8月26日）会议现场，20余名身着白衬衫、黑西裤的教师分批次被请上主席台合影。身后大屏分别打出“雷波县2025-2026学年初中期末考试平均成绩15分以下教师合影”及小学版同款字样，两张图片正中均标注“耻辱”二字，台下坐满参会人员。