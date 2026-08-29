中国研究者一项衡量青藏高原稳定性的研究显示，被称为“亚洲水塔”的青藏高原，正走向一个更加难以预测、也更不稳定的未来。研究者认为，随着气候变暖，土壤水分变化与冰川加速消融，都可能增加青藏高原及喜马拉雅地区的地质灾害风险。

于8月21日发表在《自然·通讯》（Nature Communications）期刊上的论文《变暖驱动土壤湿度熵上升，显示“亚洲水塔”不稳定风险加剧》指出，随着气候变暖等影响，未来青藏高原不同地区之间的土壤湿度差异可能扩大，水文系统的缓冲能力减弱，整体不稳定风险随之上升。

这项研究结果公布五天后，中尼边境便发生灾难性山洪，造成数百人死亡，数千人失踪。

据《南华早报》，研究主要作者、北京师范大学系统科学学院物理学家陈晓松星期四（8月27日）表示，从现在到本世纪末，“青藏高原土壤水分增加以及冰川融化加剧，将不断诱发这类地质灾害”。

喜马拉雅山沿线国家也可能面临更大风险。陈晓松补充：“印度肯定会受到影响，但具体影响仍需要进一步分析和研究。”

该论文研究了2000年至2024年青藏高原的土壤湿度系统。研究人员不是只看“平均变干还是变湿”，而是用“熵”来衡量整个高原不同地区的土壤湿度变化是否越来越协调，还是越来越分化、无序。

研究发现，2000年至2024年青藏高原整体变湿，土壤湿度系统更有组织、缓冲能力更强；但研究模型预测，从2025年至2100年，随着气候持续变暖，熵值可能重新上升，区域之间的土壤湿度差异扩大，系统变得更无序、更难预测。

这项研究并非针对此次中尼边境灾害，但指向气候变暖下青藏高原及喜马拉雅地区日益上升的环境风险。

本周三（8月26日）发生在中国和尼泊尔边境的泥石流，截至星期五（28日）已经导致2478人失踪，遇难总人数已升至586人。灾后搜救工作仍在进行，但面临诸多挑战。

此次灾害目前被认为由冰川崩塌直接触发。研究则从土壤湿度变化发现，持续变暖可能削弱青藏高原水文系统的稳定性，增加区域差异和极端变化风险。