中国出台修订版《博物馆藏品管理办法》，针对近年来部分博物馆捐赠藏品管理不规范、藏品清点机制不健全等问题，重点完善藏品退出、捐赠藏品管理、藏品清点等要求，并提出推动建立博物馆藏品盘库清点长效机制。

修订版《博物馆藏品管理办法》经过意见征求阶段后，今年6月29日获得文化和旅游部部务会议审议通过，并将在11月1日起施行。

中国文旅部官网星期五（8月28日）发布的政策解读称，修订版《博物馆藏品管理办法》强调博物馆法定代表人或者主要负责人是藏品安全第一责任人，强调保管部门承担藏品管理主要职责，并提出专设法律责任章节明确违法违规行为的惩处措施。

在藏品退出方面，修订版《办法》严格限定退出情形与退出后处理方式，规范专家评估与文物行政部门审批程序，严格审慎开展藏品退出。

在捐赠藏品管理方面，中国文旅部在政策解读中说，修订版进一步细化规定捐赠接收程序和捐赠协议基本内容，约束捐赠藏品处置方式，维护捐赠人合法权益。在藏品清点方面，修订版明确藏品清点方式和要求，压实博物馆法定代表人和保管人员离任移交责任，推动建立博物馆藏品盘库清点长效机制。

延伸阅读 中国40年来首次大修博物馆藏品管理办法 分析指南博院事件是契机

《博物馆藏品管理办法》于1986年颁布。中国博物馆协会保管专业委员会2017年曾在学术会上呼吁修订迫在眉睫，但中国国家文物局直至2022年才启动修订工作，并在2024年召开座谈会，提出修订意见。

南京博物院馆藏的明代仇英《江南春》图卷去年5月现身拍卖市场，捐赠人、中国近现代收藏家庞莱臣后代与南博院长达10年的拉锯战，也随之进入公众视野，引发民众对国有博物馆体系的信任危机。不久后，江西省博物馆和贵州省博物馆老馆分别陷入赝品和丢失风波。