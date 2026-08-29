曾因打假主题涨粉的一名中国男子“松哥打虎”，被指涉黑并以维权打假为由敲诈勒索商户。警方通报，20多人被抓，并呼吁受害人提供该组织的犯罪线索。

中国吉林长春市公安局星期五（8月28日）晚间在微信公众号发布通报称，长春市公安局打掉一个以申姓网络自媒体主播（网名“松哥打虎”）为首的涉嫌黑恶性质犯罪组织，共抓获涉案人员20余人。

通报指申姓涉事者自2023年以来，纠集其他人以曝光商品瑕疵名义维权打假，对全国百余户商家实施敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪行为。

长春市公安局扫黑除恶”12.10“专案组也在通报中说，为全面查清该组织的违法犯罪事实，现向社会公开征集该组织的犯罪线索

警方呼吁受到该组织不法侵害的单位及受害人，积极提供该组织的犯罪线索，并鼓励知晓该组织犯罪线索的民众，积极提供线索及证据。

综合”长安街知事“微信公众号和极目新闻报道，“松哥打虎”在多个平台均开设账号，共拥有约200万粉丝。

“松哥打虎”曾发布过“打假”辛吉飞带货的铁棍山药水晶宽粉、爆料某品牌骆驼奶粉虚假宣传、“打假”良品铺子藕粉等视频。在积攒大量粉丝后，开始直播带货、视频推销产品进行变现。

申姓涉事者的“打假”良品铺子经历备受关注，账号也因此快速涨粉。“松哥打虎”2024年11月3日发布视频称，送检的良品铺子桂香坚果藕粉样品检出木薯成分，与产品配料表标注的藕粉、冰糖等成分不符。

不过，武汉市东西湖区市场监督管理局同年11月18日发布情况通报称，经多地联合调查，良品铺子“桂香坚果藕粉”（210克）和“酸辣粉”（138克）产品合格，检测结果与配料表标称一致，举报人反映的问题不成立。

上述事件发生后不久，“松哥打虎”合作过的博主“影子不会说谎”因自导自演炒作偷拍现象泛滥、销售伪劣防偷拍检测仪器非法牟利等被警方抓获。

报道称，“松哥”的口碑因此断崖式下跌，过往发布的相关打假视频陆续被删除，社会舆论也逐渐转向，开始质疑部分打假群体以“打假”为名行流量变现之实的灰色操作。