台湾检方搜查印刷电路板制造巨头欣兴电子的办公室，怀疑该公司将部分在中国大陆生产的产品虚假标为台湾制造。

综合路透社、台湾《联合报》报道，台湾桃园地检署于星期五（8月28日）大动作搜查了全球印刷电路板（PCB）与IC载板巨头欣兴电子的桃园龟山总公司及中坜合江厂，并约谈涉案14人及四名证人。

检方连夜复讯后，PCB事业处总经理王佰伟1500万元（新台币，60万3900新元）、副总吴国宾1200万元交保。

检方指出，欣兴电子涉嫌将中国大陆地区产制的PCB产品运送至台湾后，撕毁原标签并改贴“Made in Taiwan（台湾制造）”的产地标示进行贩售，以此规避贸易限制或骗取客户信任，涉嫌触犯刑法伪造私证书、商品虚伪标记及妨害农工商罪。

欣兴电子没有立即回应置评请求。公司星期五晚间向台湾证券交易所发布声明说，公司办公室遭到检方搜查，并表示将全力配合检方调查。

台湾当局近期加强打击所谓“洗产地”行为，即企业将实际上在中国大陆或其他地区生产的商品，申报为台湾制造，以获得较优惠的关税待遇。这些商品若按实际原产地申报，出口时可能面对更高关税。

美国白宫本月表示，美国每年因商品经第三国转运、规避美国进口关税而损失约190亿美元（约244亿新元）至260亿美元的关税收入，其中大部分商品来自中国大陆。