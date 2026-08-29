长鑫科技宣布自主研发的新一代低功耗内存晶片LPDDR6实现量产，并将首批搭载于小米18折叠旗舰手机。

长鑫科技星期六（8月29日）在社交媒体上公布这一消息。新浪科技报道称，这是全球LPDDR6产品首次落地商用，标志着中国存储企业首次在高端内存标准上实现全球首发量产跨越。

LPDDR6是新一代低功耗内存标准，主要用于智能手机、平板电脑和人工智能终端等设备，可提供更高的数据传输速度和能源效率。这距离该公司上一代LPDDR5实现量产还不到一年。

长鑫半年报披露，长鑫LPDDR6晶片通过架构创新及数据传输优化技术，充分释放数据传输潜力，峰值速率达12800Mbps，晶片最高容量16GB。小米手机星期六也宣布今年9月发布的新机，将首次配备这款最新内存晶片。

长鑫科技星期五（8月28日）发布的半年报也是该企业上市后首份年报。公司上半年实现营收1503.1亿元（人民币，下同，284.8亿新元），同比增长873.64%，归属于上市公司股东的净利润为776.05亿元，实现大幅扭亏为盈。