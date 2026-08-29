中国企业家孙宇晨与女星景甜之间的风波持续发酵，中国媒体人民网针对此事发文称，网友有吃瓜的权利，但平台有把关的义务，唯流量是图就是作恶。

“人民网观点”星期五（8月28日）在社交平台发表题为《热搜被“包场”，平台岂能唯流量是图》的文章，并说一则私人涉嫌纠纷的事件在网络持续发酵，在短短数小时内霸榜各大热搜，某热搜榜前十词条中，过半词条都与此事相关，甚至一些私密琐碎的生活细节都被一一扒出，不断更新热搜榜。

文章称，《网络信息内容生态治理规定》明确把“炒作绯闻、丑闻、劣迹”“宣扬低俗、庸俗、媚俗内容”列为应当防范和抵制的不良信息。监管部门也一再强调，提供热搜榜单信息服务的平台，应当着重强化拟上榜信息审核，及时处置以偏概全话题。文章续称：“对照这一要求，一些平台的表现着实令人忧虑。”

文章认为，网友可以围观，但平台不能煽风；网友可以热议，但平台不能造势。“当一个私人纠纷事件，其有关内容违背公序良俗甚至涉嫌违法，竟然如此霸榜，意味着也正在被关注的灾情救助、民生议题、公共安全，都被挤到了角落。”

文章也说，平台不能把所谓“用户爱看”当作挡箭牌，更不能让算法在公共利益面前“选择性失明”，并称：“流量不是原罪，但在这个事情上，唯流量是图就是作恶。”