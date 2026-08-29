尼泊尔与中国西藏接壤地区发生毁灭性泥石流，香港特首李家超宣布，香港已从赈灾基金预留了5000万港元（812万新元），作为紧急赈灾项目之用。澳门则宣布向西藏捐助3000万人民币（568万新元）支持灾害救援及善后工作。

李家超星期六（8月29日）在脸书写道：“因尼泊尔一侧发生泥石流灾害，造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人命伤亡、失联，令人无比难过。我对遇难者表示沉痛哀悼，对受灾者和遇难者家属致以深切的慰问。”

李家超也说：“我们已从赈灾基金预留了五千万港元，作为紧急赈灾项目之用。赈灾基金咨询委员会将迅速处理拨款申请。”他也祈愿救灾行动顺利、平安，灾民获得及时支援，早日渡过难关。

澳门特区新闻局也在星期六宣布，因西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害，澳门特区政府决定透过澳门基金会，向西藏自治区捐助3000万人民币，支持当地的救援及善后工作。

新闻局在官网新闻稿中说：“日前因尼泊尔一侧发生泥石流灾害，造成西藏日喀则市吉隆县重大人员伤亡、失联，行政长官岑浩辉心系吉隆，日前已向西藏自治区党委书记王君正表达慰问，沉痛哀悼遇难者，并对遇难者家属及受灾民众致以深切慰问。”

新闻局也说，除捐助外，澳门特区政府将尽力提供医疗救援等灾区所需的各项支援，积极支持相关善后工作。

据法新社报道，这场发生在星期三（26日）的毁灭性泥石流，已导致超过600人死亡，2400多人失联。